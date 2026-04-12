தவெக நிர்வாகி அஜிதா திமுகவில் இணைந்தார்!

தவெக நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னல் தனது ஆதரவாளர்களுடன் இன்று திமுக-வில் இணைந்தார்.

அஜிதா ஆக்னல் / கனிமொழி - X

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 1:29 pm

தவெக நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னல் தனது ஆதரவாளர்களுடன் இன்று திமுக-வில் இணைந்தார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தூத்துக்குடி மாவட்ட பொறுப்பாளராக இருந்தவர் அஜிதா ஆக்னல். இவர் சில மாதங்களுக்கு முன் தனது பெயர் தவெக மாவட்டச் செயலாளர் பட்டியலில் இடம்பெறாததால் பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தின் வாயிலில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினார்.

அப்போது கட்சியின் தலைவர் விஜய்யின் காரை மறித்து அஜிதா மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இது கட்சியினரிடையே பரபரப்பாகப் பேசப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சில நாள்களுக்கு முன் வெளியான தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான தவெக வேட்பாளர் பட்டியலில் தூத்துக்குடி தொகுதியில் தனது பெயர் இடம்பெறும் என அஜிதா எதிர்பார்த்தார். ஆனால், விஜய்யின் நண்பரான ஸ்ரீநாத் அந்தத் தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

அஜிதா கட்சிக்காக தொடர்ந்து உழைத்து வந்ததாகக் கூறப்படும் நிலையில் அவருக்கு சீட் வழங்கப்படாததால் கட்சி தலைமை மீது அஜிதா மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், அஜிதா ஆக்னல் தனது ஆதரவாளர்களுடன் இன்று கனிமொழி எம்.பி. முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்.

TVK functionary Ajitha Agnel joined the DMK today along with her supporters.

திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியா? முதல்வர் ஸ்டாலின் பதில்!

