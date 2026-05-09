ஆளுநர் மாளிகையில் விஜய்!

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை இன்று(மே 9) மாலை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரும் கடிதத்தை வழங்கிட தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய் அனுமதி கோரிய நிலையில், அவருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதாக ஆளுநர் மாளிகை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
இதையடுத்து, மாலை 6.15 மணியளவில் பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தமது வீட்டிலிருந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு புறப்பட்ட விஜய் மக்கள் மாளிகையைச் சென்றடைந்தார். அவருடன் ஆளுநர் மாளிகைக்கு தவெக ஆதரவுக் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் சிலரும் சென்றிருக்கின்றனர்.
மொத்தம் 120 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தங்களுக்கு இருப்பதாக விஜய் தான் எடுத்துச்சென்றுள்ள ஆட்சியமைக்க உரிமைகோரும் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகத் தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இதனை ஏற்றுக்கொண்டு தமிழக ஆளுநர் விஜய் தலைமையிலான அரசு அமைய அனுமதிப்பார் என்று எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. மேலதிகத் தகவல்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
Vijay is on the way to neet TN Governor
