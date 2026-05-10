Dinamani
தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் சி. ஜோசப் விஜய்!விஜய்யைத் தொடர்ந்து தவெக எம்எல்ஏக்கள் 9 பேரும் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்மக்கள் முன்னிலையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் 3 முக்கிய கோப்புகளில் முதல் கையொப்பம்!என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோரும் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்பதவியேற்பு விழாவில் விஜய் - ராகுல் காந்தி ஒரே மேடையில்...
/
தமிழ்நாடு

முதல்வர் விஜய் தினமும் ஒரு வெற்றிப் படத்தைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்: பாஜக

தமிழகத்தின் முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றது குறித்து பாஜக தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்த கருத்து.

News image

முதல்வர் விஜய், ஷெஸாத் பூனாவாலா - படம் - பிடிஐ, ஏஎன்ஐ

Updated On :35 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தின் முதல்வராக விஜய் பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து, அவர், “தினமும் ஒரு வெற்றிப் படத்தைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம்” என பாஜக தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் ஷெஸாத் பூனாவாலா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் 108 தொகுதிகளில் வென்ற பிறகும், தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் தவெக ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் பிற கட்சிகளின் ஆதரவை நாடியது. காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விசிக, ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவளித்ததை அடுத்து, இன்று (மே 10) தெவெக தலைவர் விஜய் முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.

இதுகுறித்து ஷெஸாத் பூனாவாலா தெரிவித்ததாவது:

”இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, தமிழக மக்களுக்கும், தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்ற விஜய்க்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவருக்கு முன்னால் ஒரு மாபெரும் சவாலான பணி காத்திருக்கிறது.

எனவே, திரையுலகைப் போலல்லாமல், இங்கு அவர் தினமும் ஒரு வெற்றிப் படத்தைக் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம். தமிழக மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி, விஜய் ஒரு நிலையான அரசை அவர்களுக்கு வழங்குவார் என்று நம்புகிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.

Summary

Following Vijay's assumption of office as the Chief Minister of Tamil Nadu, BJP National Spokesperson Shehzad Poonawalla has stated, "It is essential to deliver a 'hit film' every day."

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மேற்கு வங்க முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி பதவியேற்றார்!

மேற்கு வங்க முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி பதவியேற்றார்!

சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் கொலை ஒரு திட்டமிட்ட செயல்: பாஜக

சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் கொலை ஒரு திட்டமிட்ட செயல்: பாஜக

மே.வங்கத்தில் இஸ்லாம்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களின் பெயர்கள் மாற்றப்படும்! - நிதின் நவீன் வாக்குறுதி!

மே.வங்கத்தில் இஸ்லாம்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களின் பெயர்கள் மாற்றப்படும்! - நிதின் நவீன் வாக்குறுதி!

தேர்தலில் போட்டியிடாததில் அண்ணாமலைக்கு வருத்தம் இல்லை! பாஜக தேசிய தலைவர்

தேர்தலில் போட்டியிடாததில் அண்ணாமலைக்கு வருத்தம் இல்லை! பாஜக தேசிய தலைவர்

விடியோக்கள்

C. Joseph Vijay எனும் நான்! முதல்வராகப் பதவியேற்றார் விஜய்! | TVK
வீடியோக்கள்

C. Joseph Vijay எனும் நான்! முதல்வராகப் பதவியேற்றார் விஜய்! | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

54 நிமிடங்கள் முன்பு
நான்தான் கிங் பாடல்!
வீடியோக்கள்

நான்தான் கிங் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு