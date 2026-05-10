முதல்வர் விஜய்க்கு தலைவா்கள் வாழ்த்து!

தமிழக முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக தலைவா் விஜய்க்கு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனா்.

Updated On :29 நிமிடங்கள் முன்பு

அன்புமணி (பாமக): முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக தலைவா் விஜய்க்கும், அமைச்சா்களுக்கும் வாழ்த்துகள். தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும். ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுக்க வேண்டும். தவெகவின் தோ்தல் வாக்குறுதிகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். மக்கள் நலன் காப்பதற்காக தவெக எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு பாமக முழு ஆதரவை அளிக்கும். அரசின் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டுவதில் பொறுப்புள்ள எதிா்க்கட்சியாக பாமக செயல்படும்.

ஜி.கே.வாசன் (தமாகா): முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக தலைவா் விஜய்க்கு வாழ்த்துகள். காமராஜா், மூப்பனாா் ஆகியோரது தாரக மந்திரமான வளமான தமிழகம், வலிமையான பாரதம் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப சிறப்பான ஆட்சி அமைக்க வேண்டும்.

கமல்ஹாசன் (மக்கள் நீதி மய்யம்): முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய்யின் தலைமைத்துவத்தில் தமிழகம் சிறக்கட்டும். புதிய உயரங்களை அடையட்டும். எனது வாழ்த்துகள்.

ரவிபச்சமுத்து (இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி): முதல்வராக பதவியேற்றுள்ள விஜய்க்கு வாழ்த்துகள். மக்கள் நலனை முதன்மையாகக் கொண்டு வெளிப்படையான, ஊழல் இல்லாத, ஜனநாயகப் பண்புகளைக் காக்கும் நல்லாட்சியை தவெக வழங்க வேண்டும்.

இதேபோல, ஈஷா யோக மையத் தலைவா் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் உள்ளிட்டோரும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனா்.

முதல்வா் விஜய்க்கு திலகவதியாா் ஆதீனம் வாழ்த்து

