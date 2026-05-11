அதிமுகவில் பிளவு! பேரவைத் தலைவரிடம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் சி. வி. சண்முகம் கடிதம்!

சென்னை : எஸ். பி. வேலுமணியை சட்டப்பேரவை அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் குழு தலைவராக்க 30 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு அளித்து சி. வி. சண்முகம் தலைமையில் பேரவை தற்காலிக தலைவர் கருப்பையாவை இன்று(மே 11) மாலையில் சந்தித்து கடிதம் அளித்தனர்.
முன்னதாக, சட்டப்பேரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் குழு தலைவராக அக்கட்சியின் பொதுச்செயலரான எடப்பாடி பழனிசாமியைத் தேர்ந்தெடுக்க 17 எம்எல்ஏக்கள் மட்டுமே ஆதரவு தெரிவித்து பேரவைத் தலைவரிடமும் பேரவைச் செயலரிடமும் இன்று பகலில் கடிதம் வழங்கினர். இதனால் அதிமுகவில் பெரும்பான்மை எம்எல்ஏக்கள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரணியில் இருப்பது அம்பலமாகியுள்ளது.
இரு அணிகளாக அதிமுக பிளவுபட்டிருப்பதை அண்மை சம்பவங்கள் தெளிவாகக் காட்டியுள்ளன. அக்கட்சியில் உச்ச கட்ட பரபரப்பு நிலவுகிறது.
இந்த நிலையில், இது குறித்து விரிவான அறிக்கையை இன்னும் சில மணி நேரத்தில் வெளியிடுவோம் என்று சி. வி. சண்முகம் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். மேலதிக தகவல்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
எம்ஜிஆர் நிறுவிய அதிமுகவில் பிளவு ஏன்?
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு தலைமை வகித்த அதிமுக 169 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. 47 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று மூன்றாம் இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டது.
தொடக்கத்தில் இருந்தே எஸ்.பி.வேலுமணியும், சி.வி.சண்முகமும் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கலாம், ஆட்சியிலும் பங்கேற்கலாம் என்று தெரிவித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், எதிா்க்கட்சியாக செயல்படலாம், தற்போது தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தால் எதிா்காலத்தில் கட்சி இல்லாமல் போய்விடும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதுதான் பிரச்னையின் தொடக்கப் புள்ளியாக இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில், கட்சியின் அடுத்தகட்ட செயல்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில், கட்சியின் மூத்த நிா்வாகிகள், மாவட்டச் செயலா்கள் மற்றும் எம்எல்ஏ-க்கள் கலந்து கொண்டனா்.
அந்தக் கூட்டத்தில் தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதுடன் ஆட்சியிலும் பங்கேற்கலாம், சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவா் பொறுப்பில் மாற்றம் வேண்டும் என்ற கருத்து சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்டது. இதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி மறுப்புத் தெரிவித்ததால், வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினா் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இருந்து வெளியேறினா்.
தொடா்ந்து, மாவட்டச் செயலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மீண்டும் நடைபெற்றது. இதில் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு ஆதரவாக பெரும்பாலான மாவட்டச் செயலா்களும், 35-க்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏ-க்களும் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை.
இதையடுத்து, சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினரை சமாதானப்படுத்த மூத்த நிா்வாகிகள் குழு சென்னை எம்ஆா்சி நகரில் உள்ள சி.வி.சண்முகம் வீட்டுக்குச் சென்று பேசினா். இருப்பினும், சி.வி.சண்முகம் தரப்பு மூத்த நிா்வாகிகளின் சமாதானத்தை ஏற்க மறுத்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
மாவட்டச் செயலா்கள், நிா்வாகிகள், எம்எல்ஏ-க்கள் என சுமாா் 60 சதவீதம் போ் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி அணி பக்கம் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. 3-இல் இரண்டு பங்கு எம்எல்ஏ-க்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் அணியில் இருந்தால், கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தையும் பயன்படுத்த முடியாது என்பதால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமைக்கான சிக்கல் தற்போது விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.
Summary
Chennai: With the support of 30 MLAs, an AIADMK legislative group led by C.V. Shanmugam met Assembly Pro-tem Speaker Karuppiah this evening (May 11) and submitted a letter proposing S.P. Velumani as the leader of the AIADMK legislative party.
