அதிமுகவில் பிளவு! சி. வி. சண்முகம் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் பேரவை தற்காலிக தலைவரிடம் கடிதம்வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ், சீமானைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார் முதல்வர் விஜய்திமுக தலைவர் மு. க. ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய்
அன்புமணி இல்லத்தில் முதல்வர் விஜய்!

நீலாங்கரையில் உள்ள அன்புமணி ராமதாஸ் இல்லத்திற்கு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் சென்றது குறித்து...

அன்புமணி உடன் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் - எக்ஸ்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள அன்புமணி ராமதாஸ் இல்லத்திற்கு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று (மே 11) சென்றார்.

வீட்டு வாசலுக்கே வந்து விஜய்க்கு பூங்கொத்து கொடுத்து அன்புமணி வரவேற்றார். பின்னர் வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கு விஜய்க்கு பொன்னாடை போர்த்தி வாழ்த்தினார். பின்னர் குடும்ப உறுப்பினர்களை விஜய்க்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய்க்கு அன்புமணி வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொண்டார். சட்டப்பேரவையில் இன்று எம்.எல்.ஏ.வாக பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட செளமியா அன்புமணியும் விஜய்க்கு வாழ்த்து கூறினார்.

முன்னதாக சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் இல்லத்திற்கு முதல்வர் விஜய் சென்று வாழ்த்து பெற்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இல்லத்திற்கும் முதல்வர் விஜய் சென்று வாழ்த்து பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல்வர் விஜய்யுடன் பேசியது என்ன? வைகோ விளக்கம்!

விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
