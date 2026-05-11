வைகோ இல்லத்தில் விஜய்! மாலை அணிவித்து வரவேற்பு!

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவை நேரில் சந்தித்து முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று (மே 11) வாழ்த்து பெற்றார்.
சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இல்லத்திற்கு முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இன்று வருகைப்புரிந்தார்.
வைகோவின் மகன் துரை வைகோ, வீட்டு வாசலுக்கு வந்து விஜய்க்கு மாலை அணிவித்து, பொன்னாடை போர்த்தி வரவேற்றார். பின்னர் விஜய்யை வீட்டினுள் துரை வைகோ அழைத்துச் சென்றார்.
வீட்டினுள் வைகோவை சந்தித்து விஜய் நலம் விசாரித்தார். முதல்வராக பதவியேற்றதற்கு வைகோவிடம் வாழ்த்துகளையும் பெற்றார்.
முன்னதாக சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் இல்லத்திற்கு முதல்வர் விஜய் சென்று வாழ்த்து பெற்றார். இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது வைகோ வீட்டிற்கு விஜய் வந்துள்ளார்.
Summary
Cm C. Joseph Vijay at Vaiko's Residence Welcomed with a Garland
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
முதல்வர் விஜய்யுடன் பேசியது என்ன? வைகோ விளக்கம்!
விஜய்யை கார் வரை சென்று வழியனுப்பிய வைகோ!
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து அதிமுகவும் குரல் எழுப்ப வேண்டும்: துரை வைகோ வலியுறுத்தல்
விடியோக்கள்
விமர்சனங்களைத் தாண்டி வென்று காட்டிய விஜய் TVK Vijay | CM Vijay | MK Stalin | Edapadi Palaniswami
தினமணி செய்திச் சேவை
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை