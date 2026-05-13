நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு: திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் வெளிநடப்பு!

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை திமுக உறுப்பினர்கள் புறக்கணித்தனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் மீது நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் இன்று(மே 13) காலை முன்மொழியப்பட்ட நிலையில், அதன் மீது பேரவை உறுப்பினர்கள் உரையாற்றினர்.
அப்போது, தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சித்து பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக வெளிநடப்பு செய்வதாக தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து திமுக உறுப்பினர்கள் இல்லாமல் நம்பிக்கை தீர்மானத்தின் மீது வாக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது.
Vote of Confidence: DMK MLAs Stage Walkout!
