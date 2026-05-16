Dinamani
ரூ.100 கோடி ஆன்லைனில் கல்வி வழங்கும் நிறுவனத்தை மூடும் அங்குர் வாரிகூ! ஏஐ காரணமா?கெனிஷா பிரேக் அப்?தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று (மே 16) குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைப் பொருள் புழக்கம்: ஆய்வு நடத்த உத்தரவுஅமைச்சரவை விரிவாக்கம்! ஆளுநருடன் தனிச் செயலர் செந்தில் குமார் சந்திப்புதமிழ்நாட்டுக்கு 2 அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்குரைஞர்கள்! குற்றவியல் வழக்குரைஞராக ஜான் சத்யன்!!சென்னையில் நிலவும் மிதமான வானிலை! எத்தனை நாள்கள் நீடிக்கும்?
/
தமிழ்நாடு

மகளிருக்கு ரூ. 2,500 எப்போது? தேவையெனில் விஜய், செய்தியாளர்களைச் சந்திப்பார்! சிடிஆர் நிர்மல் குமார்

மகளிர் உரிமைத் தொகை பற்றி தவெக அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் பேட்டி

News image

சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் - கோப்புப்படம்

Updated On :46 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மகளிர் உரிமைத் தொகையை ரூ. 2,500 ஆக உயர்த்துவது பற்றி பட்ஜெட்டுக்குப் பிறகு முடிவெடுக்கப்படும் என அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

மதுரையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர்,

"இந்தாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகே மகளிர் உரிமைத் தொகையை ரூ. 2,500 ஆக உயர்த்துவது பற்றி முடிவு செய்யப்படும். அதற்கான நிதி ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். ஓர் உத்தரவில் அதனை செயல்படுத்திவிட முடியாது. அது உங்களுக்கே தெரியும். நிதி நிலைமைகளை ஆய்வு செய்துவிட்டு பின்னரே முடிவு எடுக்கப்படும்.

துறைகள் இன்னும் ஒதுக்கப்படவில்லை. துறைகள் பற்றி முதல்வரே முடிவு செய்வார். தினமும் என்னென்ன வேலைகள் நடந்துகொண்டிருக்கிறது என அரசு சார்பில் செய்தி அறிக்கைகள் வெளியிடப்படுகிறது.

தேவைப்படும்போது செய்தியாளர்களைச் சந்திப்பதில் முதல்வருக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை. செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு கட்டாயம் என்பது இல்லை. அனைத்து வேலைகளும் வெளிப்படையாகவே நடக்கும்" என்று கூறியுள்ளார்.

முந்தைய திமுக அரசு கொண்டுவந்த கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ. 1,000 வழங்கும் திட்டம் தற்போது நடைமுறையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

When will women receive the Rs 2,500 assistance: CTR Nirmal Kumar

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ. 1,000 வரவுவைப்பு!

மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ. 1,000 வரவுவைப்பு!

ரூ. 1,000 கூட தராமல் இழுத்தடிப்பதுதான் மாற்றமா? முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி

ரூ. 1,000 கூட தராமல் இழுத்தடிப்பதுதான் மாற்றமா? முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி

மக்கள் எதிர்பார்த்த விடுதலை மே 4-ல் கிடைக்கும்: நிர்மல் குமார்

மக்கள் எதிர்பார்த்த விடுதலை மே 4-ல் கிடைக்கும்: நிர்மல் குமார்

தேர்தல் பிரசாரத்தில் பாட்டில் வீச்சு! தேர்தல் ஆணையம் பாதுகாப்பு வழங்க தவெக கோரிக்கை

தேர்தல் பிரசாரத்தில் பாட்டில் வீச்சு! தேர்தல் ஆணையம் பாதுகாப்பு வழங்க தவெக கோரிக்கை

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
வீடியோக்கள்

பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
வீடியோக்கள்

Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
வீடியோக்கள்

Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு