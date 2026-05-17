அட்லீ மகளின் பெயர் மியூ!

இயக்குநர் அட்லீ - ப்ரியா தம்பதி தங்கள் மகளின் பெயரை இன்ஸ்டா பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளனர்.

Updated On :24 நிமிடங்கள் முன்பு

இத்தம்பதிக்கு கடந்த ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி இரண்டாவது பெண் குழந்தை பிறந்தது. தற்போது இருவரும் இணைந்து இன்ஸ்டா பக்கத்தில் தங்கள் குழந்தையின் பெயரை அறிவித்துள்ளனர். அதில், எங்கள் காதல் கலைக்கு இப்போது ஒரு பெயர் கிடைத்துள்ளது.

மியூ - அழகு, மென்மை & அன்பு. அன்புடன் மீர், பிரியா & அட்லீ என்று அந்தப் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இத்தம்பதி தங்கள் முதல் குழந்தையான ஆண் குழந்தைக்கு மீர் என பெயர் சூட்டியிருந்த நிலையில் இரண்டாவது பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு மியூ என்று பெயர் சூட்டியுள்ளனர்.

திரைப்பட இயக்குநர் அட்லீ தனது நீண்டகால காதலியான ப்ரியாவை 2014 ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்டார். இந்தத் தம்பதியினர் 2023 ஆண்டு ஜனவரியில் தங்கள் முதல் குழந்தையை வரவேற்றனர்.

இயக்குநர் அட்லீ தற்போது அல்லு அர்ஜூன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் பிரமாண்ட திரைப்படமான ராக்கா என்கிற படத்தை இயக்கி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Filmmaker Atlee and his wife Priya Atlee shared a social media post announcing the name of their daughter, Miyou.

