மோகன்லால் மகள் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி!

மோகன்லாலின் மகள் நாயகியாக நடித்துள்ள படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்து...

துடக்கம் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / மோகன்லால்.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

நடிகர் மோகன்லாலின் மகள் விஸ்மயா நடிகையாக அறிமுகமாகியுள்ள துடக்கம் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியளவில் மிகப்பிரபலமான நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் மோகன்லால். மலையாள சினிமாவின் வணிகத்தை உலகளவில் கொண்டு சென்றவர்களில் முதன்மையானவராகக் கருதப்படுகிறார்.

மோகன்லாலின் மகன் பிரணவ் மோகன்லால் நடிகராக உள்ள நிலையில், தற்போது அவரின் மகள் விஸ்மயாவும் சினிமாவில் நாயகியாக அறிமுகமாகிறார்.

மோகன்லாலின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஆசிர்வாத் சினிமாஸ் 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளதையடுத்து இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

2018 படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் ஜூட் ஆண்டனி ஜோசஃப், விஸ்மயாவின் முதல் படத்தை இயக்குகிறார். இந்தப் படம் உலகம் முழுவதும் ஆக.7ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது.

Mohanlals Daughter's Vismaya Thudakkam Film: Release Date!

