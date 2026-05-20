தமிழ்நாடு
10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு! - நேரலை
10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு செய்திகள் உடனுக்குடன் தினமணி.காம் உடன் இணைந்திருங்கள்..
சிறைவாசிகள் தேர்ச்சி!
தேர்வு எழுதிய சிறைவாசிகள் 370 பேரில் 354 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
கடந்த ஆண்டைவிட 0.51% அதிகம்!
கடந்த ஆண்டைவிட 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி விழுக்காடு 0.51% அதிகம்.
10 ஆம் வகுப்பு தேர்வெழுதிய 94.31% மாணவர்கள் தேர்ச்சி. தேர்வில் 96.47% மாணவிகள், 92.15% மாணவர்கள் தேர்ச்சி.
அரசுப் பள்ளிகள் 91.86% தேர்ச்சி!
10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அரசுப் பள்ளிகள் 91.86% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன.
பள்ளி வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்!
அரசுப் பள்ளிகள் 91.86%
அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் 4.34%
தனியார் சுயநிதி பள்ளிகள் 98.14%
இருபாலர் பள்ளிகள் 94.42%
பெண்கள் பள்ளிகள் 96.42%
ஆண்கள் பள்ளிகள் 88.50%
பாட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்!
தமிழ் 98.43%
ஆங்கிலம் 99.44%
கணிதம் 97.36%
அறிவியல் 98%
சமூக அறிவியல் 97.93%
முதல் 5 இடங்கள்!
புதுக்கோட்டை முதலிடமும், சிவகங்கை 2 ஆம் இடம், தஞ்சாவூர் 3 ஆம் இடம், திருச்சி 4ஆம் இடம், கன்னியாகுமரி 5 ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது.
தேர்ச்சி!
4.19 லட்சம் மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்ற நிலையில் 4.01 லட்சம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முதலிடம்
97.57 சதவிகிதத்துடன் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முதலிடம் பெற்றுள்ளது.
100 சதவிகித தேர்ச்சி!
1,931 அரசுப்பள்ளிகள் 100 சதவிகித தேர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளன. 5,170 தனியார் பள்ளிகள் 100 சதவிகித தேர்ச்சியை பெற்றுள்ளன.
தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டார் அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!
தேர்வு முடிவுகளை சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டார்.
வாட்ஸ்-அப்பில் தேர்வு முடிவுகள்!
இந்த ஆண்டு முதன்முறையாக வாட்ஸ்அப் மூலம் முடிவுகளைத் தெரிந்துகொள்ளும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
7845252525 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு “Hi” என்று குறுஞ்செய்தி அனுப்பினால் தேர்வு முடிவுகள் வாட்ஸ்-அப்பிற்கே வந்துவிடும்.
9 லட்சம் தேர்வர்கள்!
10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை மொத்தமாக 8,82,806 பள்ளி மாணவர்களும், 25,801 தனித்தேர்வர்களும், 395 சிறைவாசிகளும் எழுதியிருந்தனர்.
10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு
தமிழ்நாட்டில் 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை வெளியாகின.
10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 11 ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்.6 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
