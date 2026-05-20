Dinamani
அதிமுகவுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை என தவெக உறுதி! திருமாவளவன் ஆம்புல்ன்ஸ் ஜீப் சேவையை இயக்கிப் பார்த்து தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர் விஜய்!இத்தாலி பிரதமர் மெலோனியுடன் மோடி சந்திப்பு! பிரான்ஸ் ஜி7 மாநாட்டில் டிரம்ப் பங்கேற்பு! மோடிக்கும் அழைப்பு!அமைச்சரவையில் இணைய விசிக, ஐயூஎம்எல் கட்சிகளுக்கு அழைப்பு! அயோத்திதாச பண்டிதர் பிறந்தநாள்: முதல்வர் விஜய் மரியாதை!
/
தமிழ்நாடு

அதிமுகவுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை என தவெக உறுதி! திருமாவளவன்

அதிமுகவுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை என திருமாவளவன் தெரிவித்தது பற்றி...

News image

தொல். திருமாவளவன். - கோப்புப்படம்

Updated On :20 மே 2026, 1:03 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அதிமுகவின் எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை என்று தவெக உறுதியளித்ததாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக, ஐயூஎம்எல் கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சி அமைத்துள்ளது. முதல்கட்டமாக முதல்வர் ஜோசப் சி. விஜய்யுடன் 9 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்ட நிலையில், இந்த வாரத்துக்குள் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் நடைபெறவுள்ளது.

இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தமிழக அமைச்சரவையில் விசிக மற்றும் ஐயூஎம்எல் இணைய வேண்டும் அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.

இதனிடையே, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் தரப்புக்கு அமைச்சரவையில் இடம் தரப் போவதாக செய்திகள் வெளியானது. தொடர்ந்து, அதிமுகவுக்கு அமைச்சரவையில் இடமளித்தால் தங்களின் ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்வோம் என்று இடதுசாரிகள், விசிக அறிவித்தது.

இந்த நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய திருமாவளவன், தவெக அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவது குறித்து கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் பேசி முடிவெடுக்கப்படும் என்றார்.

மேலும், அதிமுகவில் இருந்து விலகியிருக்கும் ஒரு பிரிவினருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் அளிக்கப்படாது என்று தவெக தரப்பில் தெரிவித்ததாக திருமாவளவன் குறிப்பிட்டார்.

Summary

TVK Confirms No Place for AIADMK in Cabinet - Thirumavalavan

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

அமைச்சரவையில் விசிக இடம்பெறுமா? திருமாவளவன் பதில்

அமைச்சரவையில் விசிக இடம்பெறுமா? திருமாவளவன் பதில்

முதல்வர் விஜய் வரும் முன் சோஃபா வந்தது ஏன்? - திருமாவளவன் விளக்கம்

முதல்வர் விஜய் வரும் முன் சோஃபா வந்தது ஏன்? - திருமாவளவன் விளக்கம்

விஜய்க்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும்: திருமாவளவனுக்கு ராமதாஸ் வேண்டுகோள்

விஜய்க்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும்: திருமாவளவனுக்கு ராமதாஸ் வேண்டுகோள்

தனித்த ஆளாக ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் வலிமையை விஜய் பெறவில்லை: திருமாவளவன்

தனித்த ஆளாக ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் வலிமையை விஜய் பெறவில்லை: திருமாவளவன்

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்