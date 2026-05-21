மு.க. ஸ்டாலினை தோற்கடித்த வி.எஸ். பாபுவுக்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை!

வி.எஸ். பாபுவுக்கு அமைச்சரவையில் இடமளிக்காதது பற்றி...

வி.எஸ். பாபு - X

Updated On :21 மே 2026, 11:12 am IST

கொளத்தூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை தோற்கடித்த தவெகவின் வி.எஸ். பாபுவுக்கு அமைச்சரவையில் இடமளிக்கப்படவில்லை.

சென்னை கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் தமிழ்நாடு அமைச்சரவை விரிவாக்க நிகழ்ச்சி இன்று காலை நடைபெற்றது. இதில், தவெகவைச் சேர்ந்த 21 எம்.எல்.ஏ.க்களும், காங்கிரஸைச் சேர்ந்த 2 எம்.எல்.ஏ.க்களும் அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றனர்.

இந்த நிலையில், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கொளத்தூர் எம்.எல்.ஏ. பாபுவுக்கு அமைச்சரவையில் இடமளிக்கப்படவில்லை.

முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலினுக்கு எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட வி.எஸ். பாபு, 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

இதேபோல், திருப்பூர் வடக்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முன்னாள் எம்.பி. சத்யபாமாவுக்கு அமைச்சரவையில் இடமளிக்கவில்லை.

இவர், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.எஸ்.எம். ஆனந்தனை 69,992 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

V.S. Babu, who defeated M.K. Stalin, finds no place in the Cabinet!

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் சந்திப்பு!

