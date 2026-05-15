திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் உடன் கமல்ஹாசன் சந்திப்பு!

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை மநீம கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் நேரில் சந்தித்துள்ளது குறித்து...

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் உடன் கமல்ஹாசன் சந்திப்பு...

Updated On :47 நிமிடங்கள் முன்பு

தமிழக முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை மநீம கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் நேரில் சந்தித்து உரையாடியுள்ளார்.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு, முதல்முறையாக முன்னாள் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலினை மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கமல்ஹாசன் இன்று (மே 15) நேரில் சந்தித்து உரையாடியுள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்தச் சந்திப்பில், சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினையும் கமல்ஹாசன் சந்தித்து உரையாடியுள்ளார்.

இதுபற்றி, அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில்,

“தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான சமயத்தில் வெளிநாட்டில் இருந்தேன். தாயகம் திரும்பியதும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவரும், இனிய நண்பருமான மு.க. ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினையும் சித்தரஞ்சன் சாலையில் உள்ள அவர்களின் இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்து உரையாடினேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Kamal Haasan met with former Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin in person and held discussions.

எம்.எல்.ஏ.க்களை ஒளித்து வைக்கவேண்டிய பயமில்லை: மு.க. ஸ்டாலின்

முதல்வர் விஜய்க்கு ஆலோசனைகள் வழங்கினேன்: மு.க. ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்: மு.க. ஸ்டாலின்

முதல்வர் ஸ்டாலினை தோற்கடித்த வி.எஸ். பாபு யார்?

