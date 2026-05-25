Dinamani
தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்களின் அறைக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு! இதுவே முதல்முறை...

தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்களின் அறைக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது பற்றி...

முதல்வர் விஜய். - கோப்புப்படம்

Updated On :25 மே 2026, 12:52 pm IST

தலைமைச் செயலகத்தில் இதுவரை இல்லாத நடைமுறையாக அமைச்சர்களின் அறைக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் விஜய் தலைமயிலான தவெக அரசு பொறுப்பேற்று பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. எனினும் தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

இதனிடையே தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத நடைமுறையாக தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த அமைச்சரின் அறைக்கும் காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு அமைச்சரின் அறைக்கும் 2 முதல் 4 காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அமைச்சர்களைச் சந்திக்க தவெகவினர் அதிகம் வருவதால் இந்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Police Protection for Ministers Chambers at the Secretariat, first time in history

