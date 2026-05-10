தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் இருக்கையில் முதன்முறையாக விஜய் அமர்ந்தார்.
தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்ற ச. ஜோசப் விஜய், முதன்முறையாக முதல்வராக தலைமைச் செயலகத்துக்கு சென்றார். விஜய் செல்லும் வழியில் இருபுறமும் மக்கள் ஆரவரமாக மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர்.
தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்க்கு உரிய வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, முதல்வர் இருக்கையிலும் விஜய் அமர்ந்தார். இருக்கையில் அமர்ந்த விஜய், தன்னுடைய அலுவல்களைத் தொடர்ந்தார்.
தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்! மக்கள் ஆரவாரம்
Chief Minister Vijay at the Secretariat
