எம்ஜிஆருக்கும் விஜய்க்கும்தான் யுத்தம்; இறுதியில் இவரே வெல்வார்: இன்பதுரை எம்.பி.

அதிமுக எம்எல்ஏ-க்களை இழுத்து கட்சியை பலவீனப்படுத்த தவெக தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் முயல்வதாக அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அதிமுக மூத்த தலைவரும் மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான இன்பதுரை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது, தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெறும் அரசியல் எம்ஜிஆர் மரபுக்கும் - விஜய் மரபுக்கும் இடையே நடைபெறும் யுத்தம் ஆகும்.
அதிமுக எம்எல்ஏ-க்களை இழுத்து எடப்பாடியாரை பலவீனமாக்கி எம்ஜிஆரின் மரபை முடிவுக்கு கொண்டு வர முதல்வர் விஜய் முயல்கிறார். ஆனாலும் இறுதியில் எம்ஜிஆரே வெல்வார் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
AIADMK MP Inbadurai alleges that CM Joseph Vijay is attempting to weaken Edappadi Palaniswami by poaching AIADMK MLAs
