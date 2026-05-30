மின்சார ஒழுங்குமுறை விதிகள்: பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்பு

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 2 புதிய வரைவு ஒழுங்குமுறை விதிகள் குறித்து பொதுமக்களிடமிருந்து கருத்துகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை வரவேற்றுள்ளது.

Updated On :30 மே 2026, 3:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 2 புதிய வரைவு ஒழுங்குமுறை விதிகள் குறித்து பொதுமக்களிடமிருந்து கருத்துகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை வரவேற்றுள்ளது.

இது குறித்து அந்த ஆணையம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

காற்றாலை, சூரிய மற்றும் கலப்பு மின்உற்பத்தி தொடா்பான முன்கணிப்பு, அட்டவணைப்படுத்தல் மற்றும் மாறுபாடு தீா்வு தொடா்பான ஒழுங்குமுறை விதிகள் கடந்த மே 27-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது.

மேலும், மாறுபாடு தீா்வு நடைமுறை மற்றும் தொடா்புடைய விவகாரங்கள் குறித்த ஒழுங்குமுறை விதிகள் என்ற மற்றொரு வரைவு விதிமுறை வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இரு புதிய விதிமுறைகள் குறித்து முழுதகவல்களும் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த இரு விதிமுறைகள் தொடா்பாக பொதுமக்கள், மின்துறை நிபுணா்கள் மற்றும் பங்குதாரா்கள் தங்களது கருத்துகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை அடுத்த 15 நாள்களுக்குள் ஆணையத்துக்கு அனுப்பலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

