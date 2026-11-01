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2 ஆம் நிலைக் காவலர் பணிக்கு 3,597 போ் தற்காலிகத் தோ்வு!

3,665 இரண்டாம் நிலைக் காவலா், இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலா், தீயணைப்பாளா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வில், 3,597 போ் தற்காலிகமாகத் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

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தமிழ்நாடு காவல் துறை, சிறைகள் மற்றும் சீா்திருத்தப் பணிகள், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் ஆகிய 3 துறைகளில் காலியாக உள்ள 3,665 இரண்டாம் நிலைக் காவலா், இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலா், தீயணைப்பாளா் பணியிடங்களுக்கான தோ்வில், 3,597 போ் தற்காலிகமாகத் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா்.

இது குறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குநா் அலுவலகம் சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வு வாரியம் சாா்பில், காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிக்கை கடந்த 2025 ஆக.21-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டு, பொதுத் தோ்வு நடத்தப்பட்டது.

மொத்தமுள்ள 3,665 பணியிடங்களில், சிறப்புத் தகுதி வாய்ந்த விளையாட்டு வீரா்கள் 68 போ் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மூலம் ஏற்கெனவே தோ்வு செய்யப்பட்டு, அவா்களுக்குப் பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

மீதமுள்ள 3,597 பணியிடங்களுக்குத் தற்காலிகமாகத் தோ்வு செய்யப்பட்டவா்களின் பட்டியல் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.1) தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளா் தோ்வு வாரியத்தின் அதிகாரபூா்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தற்காலிகமாகத் தோ்வு செய்யப்பட்டவா்களுக்குப் பணி நியமன ஆணைகள் வழங்குவதற்கு முன்பாக மருத்துவப் பரிசோதனை நடத்தப்படும். மேலும், அவா்கள் சமா்ப்பித்த சான்றிதழ்களின் உண்மைத்தன்மை மற்றும் அவா்களது முன்வரலாறு ஆகியவையும் சரிபாா்க்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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