இடைத்தேர்தலில் அதிமுக கடும் போட்டியைக் கொடுக்கும்! 5 மாவட்டச் செயலர்களுடன் பேச்சு!
இடைத்தேர்தலில் அதிமுக கடும் போட்டியை கொடுக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளது குறித்து...
எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப் படம்
இடைத்தேர்தலில் அதிமுக கடும் போட்டியை கொடுக்கும் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள 5 மாவட்டச் செயலாளர்களுடன் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இதனை அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில், இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள 5 மாவட்டச் செயலாளர்களுடன் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று (நவ. 1) ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
இந்தக் கூட்டத்தில், டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் கட்சி பொதுக்குழுவை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், செயற்குழு,பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பட்டியலைத் தயாரிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இடைத்தேர்தல் எப்போது வந்தாலும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும், இடைத்தேர்தலில் அதிமுக கடும் போட்டியைக் கொடுக்கும் எனவும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
Summary
AIADMK will put up a tough fight in the by election Discussions held with 5 district secretaries
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