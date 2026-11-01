அன்னூர் அருகே திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்!
அன்னூர் அருகே கடையின் முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் தீப்பிடித்து எரிந்தது.
அன்னூர் அருகே திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர். - படம்: தினமணி
அன்னூர்: கோவை மாவட்டம் அன்னூர் - கோவை சாலையில் உள்ள கே.ஜி. பள்ளி அருகே, கடையின் முன்பாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் ஒன்று திடீரென தீப்பற்றி எரிந்து முற்றிலும் சேதமடைந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்று (நவ. 1) காலை அன்னூர்-கோவை சாலையில் கே.ஜி. பள்ளி அருகேயுள்ள ஒரு கடையின் முன்பு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் ஒன்று நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக, அந்த வாகனத்திலிருந்து திடீரெனப் புகை வெளியேறி, அடுத்த சில விநாடிகளில் தீப்பற்றி எரியத் தொடங்கியது.
வாகனத்தில் இருந்து பயங்கரமாக தீப்பிடித்து எரிவதைக் கண்ட அந்தவ் வழியாகச் சென்ற பொதுமக்கள் மற்றும் வழிப்போக்கர்கள், உடனே அன்னூர் தீயணைப்பு நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவல் அறிந்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த அன்னூர் தீயணைப்புத் துறையினர், உடனடியாகச் செயல்பட்டுத் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும், தீயின் வீரியம் அதிகமாக இருந்ததால், அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் முழுவதுமாக எரிந்து சாம்பலானது.
காலை நேரத்திலேயே மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த முக்கியச் சாலையில் இந்த விபத்து நடந்ததால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பெரும் பரபரப்பும் அதிர்ச்சியும் நிலவியது. இந்தச் சம்பவம் குறித்து காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Summary
An electric scooter parked in front of a shop near Annur caught fire.
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