மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்ட துடிக்கும் கர்நாடகம், மௌனம் காக்கும் முதல்வர் விஜய்: நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு
மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் தொடா்ந்து மௌனம் காத்து வருவதாக நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு குறித்து...
நயினாா் நாகேந்திரன் - கோப்புப் படம்
சென்னை: மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் தொடா்ந்து மௌனம் காத்து வருவதாக தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தனது 'எக்ஸ்' தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு:
தமிழக விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் வகையில், மேகதாதுவில் அணை கட்டக் கூடாது என்பதை பலமுறை வலியுறுத்தியும் கூட, அணை கட்டுவதற்கான நிலங்களை அதிவேகமாக கையகப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாக கர்நாடக காங்கிரஸ் முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் தெரிவித்துள்ளாா். அதற்கு எந்தவித எதிர்வினையும் ஆற்றாமல் அமைதி காக்கிறார் தமிழக முதல்வர் ச.ஜோசப் விஜய்.
கர்நாடக காங்கிரஸின் ஆணவமும், தவெக அரசின் அலட்சியமும் கடும் கண்டனத்திற்குரியது.
தவெகவின் கூட்டணிக் கட்சியான காங்கிரஸ் தான், கர்நாடகாவை தற்போது ஆள்கிறது. காவிரி நீா் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்ட பிறகும் கூட தமிழகத்திற்கான காவிரி நீரை திறந்து விட மறுக்கிறது. தமிழகத்தின் நீராதாரத்தை முற்றிலுமாக தடுக்க முயற்சிக்கிறது. தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை கெடுக்க நினைக்கிறது. ஆனாலும் கூட, முதல்வர் ஜோசப் விஜய் கர்நாடக காங்கிரஸை ஏன் எதிர்க்க மறுக்கிறார்?
ஒருவேளை கர்நாடகாவில் காங்கிரஸை எதிர்த்தால், தமிழகத்தில் தனது முதல்வர் பதவி பறிபோய் விடும் என்ற பயமா? எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்.
Karnataka eager to build a dam at Mekedatu; CM Vijay maintains silence: Allegation by Nainar Nagendran
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