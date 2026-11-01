அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் மழை! (நவ. 1)
மாலை 4 மணி வரை சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு குறித்து...
மழை - படம்: தினமணி
அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தெற்கு அந்தமான் கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி (புயல் சின்னம்), மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதையொட்டிய அந்தமான் கடலில் சனிக்கிழமை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவடைந்தது.
இந்தப் புயல் சின்னம் மேலும் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகா்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது. தொடர்ந்து, இந்தப் புயல் சின்னம் இன்று (நவ. 1) முரசு புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மேற்கு-மத்திய வங்கக் கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், இந்திய நேரப்படி இன்று காலை 11:30 மணிக்கு, முரசு புயலாக வலுவடைந்தது.
இந்தப் புயல் சென்னைக்கு கிழக்கே - தென்கிழக்கே சுமார் 630 கி.மீ. தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு (மாலை 4 மணி வரை) திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The Chennai Meteorological Centre has stated that rain is likely in 6 districts, including Chennai, over the next 2 hours.
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