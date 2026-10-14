அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு சென்னை உள்பட 10 மாவட்டங்களில் மழை!
அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு சென்னை உள்பட 10 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்...
IANS
அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு சென்னை உள்பட 10 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று (அக். 14) தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
"தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு (இன்று பகல் 1 மணி வரை) சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கள் மற்றும் பாண்டிச்சேரி & காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக தமிழகத்தில் அக். 15 ஆம் தேதி அளவில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
TN rain update for next 3 hours
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