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பாசிசத்துக்கு வாலாட்டும் ராஜவிசுவாசம்: தவெக மீது ஆ. ராசா விமர்சனம்!

இந்தியா கூட்டணியின் பேரணியில் தவெக பங்கேற்காதது குறித்து திமுக எம்பி ஆ. ராசா விமர்சித்துள்ளார்.

A. Raja | Vijay

ஆ. ராசா | விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :

இந்தியா கூட்டணியின் பேரணியில் தவெக பங்கேற்காதது குறித்து திமுக எம்பி ஆ. ராசா விமர்சித்துள்ளார்.

ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தியும் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையைக் கண்டித்தும் தில்லியில் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நேற்று (நவ. 1) நடைபெற்றது.

நண்பகல் 12 மணியளவில் தில்லியின் மிண்டோ சாலை - கோனாட் பிளேஸ் சந்திப்பில் தொடங்கி ராம்லீலா திடல் வரை பேரணி நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து ராம் லீலா திடலில் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களின் பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில், காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி, சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்ட பல்வேறு கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.

இந்தியா கூட்டணியில் அங்கம் வகிப்பதாகக் கூறப்படும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்தப் பேரணியில் பங்கேற்கவில்லை.

இத்தொடர்பாக, திமுக எம்பி ஆ. ராசா தவெகவை விமர்சித்து சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், ”வாக்குத் திருட்டுக்கு எதிராகத் தலைநகரில் களமாடும் இந்தியா கூட்டணியில் 'தொடை நடுங்கி' வெற்றிக் கழகம் தடம் பதிக்கவில்லை!

பாசிசத்திற்கு 'வாலாட்டும்' அப்படி ஒரு ராஜவிசுவாசம்!! இருந்துவிட்டுப் போகட்டும். காலந்தோறும் மதச்சார்பின்மைக்கு 'காப்பிரைட்' கோரும் காங்கிரசுக்குமா சூனியமானது சுயமரியாதை? பாவம் - காந்தியும் நேருவும்தான் கலங்கி நிற்கிறார்கள்!” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

DMK MP A. Raja has criticized the TVK for not participating in the INDIA bloc's rally.

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