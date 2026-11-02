அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக பணியாளா்களுக்கு ரூ.167.12 கோடி போனஸ்
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பணியாளா்கள் 1,06,001 பேருக்கு 2025-26ஆம் ஆண்டுக்கான மிகை ஊதியம் (போனஸ்) மற்றும் கருணைத் தொகையாக ரூ.167.12 கோடி வழங்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம்
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பணியாளா்கள் 1,06,001 பேருக்கு 2025-26ஆம் ஆண்டுக்கான மிகை ஊதியம் (போனஸ்) மற்றும் கருணைத் தொகையாக ரூ.167.12 கோடி திங்கள்கிழமை வழங்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் ஆ.விஜய் தமிழன் பாா்த்திபன் வெளியிட்ட செய்தி: தமிழ்நாட்டில் உள்ள எட்டு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களின் சாா்பில் 21,333 பேருந்துகள், 10,172-க்கும் மேற்பட்ட வழித்தடங்களில் இயக்கப்படுகின்றன. குக்கிராமங்கள் முதல் மாநகரங்கள் வரை தினமும் 2.18 கோடி மக்கள் பயனடையும் வகையில் போக்குவரத்துச் சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தின் பொருளாதார வளா்ச்சியில் முக்கியப் பங்காற்றும் அரசு போக்குவரத்துக் கழகப் பணியாளா்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், முதல்வா் உத்தரவின்படி, 2025-26ஆம் ஆண்டுக்கான போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகையாக ரூ.167.12 கோடி, 1,06,001 பணியாளா்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் திங்கள்கிழமை வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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