ரூ.10, ரூ.20 ரூ.50 தாள்களைக் குறைக்கிறதா ஆர்பிஐ? தீபாவளி குறித்து தீயாய் பரவும் தகவல்!
ரூ.10, ரூ.20 ரூ.50 தாள்கள் புழக்கத்தைக் குறைக்கிறதா ஆர்பிஐ என்ற தகவல் பற்றி..
ரிசர்வ் வங்கி | RBI
பணப்புழக்கத்தை ஆர்பிஐ குறைக்கவிருப்பதாகவும், அதனால் தீபாவளிக்கு முன்னதாக ரூ.10, ரூ.20 மற்றும் ரூ.50 தாள்களுக்குத் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்று வாட்ஸ்ஆப்பில் பரவி வரும் தகவல் மக்களிடையே ஒரு வித பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
இதனால், டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைக்கு மாறாதவர்கள், எவ்வாறு தீபாவளிக்கு பொருள்கள் வாங்குவது என்ற அச்சத்தில் உள்ளனர்.
அதாவது, ஆர்பிஐ வெளியிட்டதாக ஒரு சுற்றறிக்கை சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது. அதில், ரூ.10, ரூ.20, ரூ.50 தாள்களை தீபாவளிக்கு முன்னதாக, புழக்கத்திலிருந்து மெல்ல குறைக்க திட்டமிட்டிருப்பதாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
தீபாவளி நெருங்கும் நேரத்தில், வியாபாரிகள் மற்றும் மக்களை இந்த தகவல் வெகுவாகப் பாதித்துள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல், நவ. 8ஆம் தேதி ஏற்கனவே பணமதிப்பிழக்கம் செய்யப்பட்ட நாள் என்பதால், இந்த தகவலும் அந்த நாளை குறிவைத்திருப்பதும் மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியது.
ஆனால், இது தொடர்பாக பரவும் தகவல் உண்மையில்லை, போலி செய்தி என்று பிஐபி உண்மை அறியும் சோதனைக் குழு உறுதி செய்திருப்பதோடு, பணப்புழக்கத்தை குறைப்பது குறித்து ஆர்பிஐ எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறது.
எனவே, வாட்ஸ்ஆப் என்றில்லை, சமூக வலைத்தளங்களில் எந்த தகவல் பரவினாலும், மக்கள் அது உண்மைதானா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளாமல் யாருக்கும் பகிர வேண்டாம் என்றும் மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
ஆர்பிஐ அறிக்கையில் அதன் லோகோ, ஆர்பிஐ ஆளுநரின் கையொப்பம் என அனைத்தும் இடம்பெற்றிருந்தது. ஏற்கனவே ஆர்பிஐ டிஜிட்டல் பணப்பரிமாற்றத்துக்கு மக்களை ஊக்குவித்து வருவதாலும், ரூ.10, ரூ.20, ரூ.50 தாள்களை குறைக்கிறது என்ற தகவலை மக்கள் நம்பத் தொடங்கிவிட்டார் என்று கூறப்படுகிறது.
Summary
Is the RBI phasing out Rs 10, Rs 20, and Rs 50 notes? Rumors spread like wildfire ahead of Diwali!
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