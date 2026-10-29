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புதுவையில் தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அறிவிக்க வலியுறுத்தல்

புதுவையில் தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஏ.எம்.எச். நாஜிம் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

தீபாவளி

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புதுவையில் தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஏ.எம்.எச். நாஜிம் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை :

தீபாவளி பண்டிகை நவ. 8-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது. கடந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என முதல்வரிடம் கேட்டுக்கொண்டபோது, அதனை ஏற்று உத்தரவு வெளியிடப்பட்டது. அதுபோல நிகழாண்டும் தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அறிவிப்பை முதல்வா் வெளியிடவேண்டும்.

மேலும், விடுமுறை முடிந்து புதுச்சேரியிலிருந்து காரைக்கால் வருவதற்கும், காரைக்காலில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு செல்வதற்கும் மாணவா்கள், அரசுப் பணியாளா்களுக்கு போதிய பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும்.

அா்னாப் புயலால் ஏனாம் பகுதி கடுமையான பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளது. ஏனாம் மக்கள் நலனுக்காக பிராா்த்தனை செய்வதோடு, அவா்களுக்கு மாநில மக்கள் அனைவரும் துணைநிற்போம் என அதில் கூறியுள்ளாா்.

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