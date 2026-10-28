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தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை! தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு!

தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை அளித்து தமிழக அரசு அரசாணை.

Firecracker prices rise

பட்டாசு - பிரதிப் படம்

Updated On :

தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி திருநாளுக்கு மறுநாள் (நவ. 9) விடுமுறையை அறிவித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

தீபாவளி திருநாள் நவ. 8 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் நிலையில், சொந்த ஊர் செல்வோர் வசதிக்காக, நவ. 9 ஆம் தேதி திங்கள்கிழமையையும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு அலுவலகங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விடுமுறை நாளை ஈடுசெய்யும் வகையில் நவ. 28 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை பணி நாளாக செயல்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Summary

The Government of Tamil Nadu has issued a government order declaring a holiday for the day following Deepavali (Nov. 9) in the state.

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