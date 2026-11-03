இரண்டாம் நிலைக் காவலர் பணிக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு!
இரண்டாம் நிலைக் காவலர் பணிக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறித்து...
2 ஆம் நிலைக் காவலா் பணிக்கான தோ்வுக்குச் சென்ற பெண் தேர்வர்கள். - கோப்பிலிருந்து...
தமிழகம் முழுவதும் கடந்தாண்டு நடைபெற்ற இரண்டாம் நிலைக் காவலர் பணியிடத்துக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த 2025 நவ. 9 ஆம் தேதி நடைபெற்ற இரண்டாம் நிலைக் காவலர் பணியிடத்துக்கான எழுத்துத் தேர்வை 1,96,161 பேர் எழுதினர்.
தமிழக காவல் துறையில் காலியாக உள்ள 2,837 இரண்டாம் நிலை காவலர் பணியிடங்கள், சிறைத் துறையில் 180 காலிப் பணியிடங்கள், தீயணைப்புத் துறையில் 631 பணியிடங்கள் உள்பட மொத்தம் 3,665 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான எழுத்துத் தேர்வை தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு வாரியம் நடத்தியிருந்தது.
இந்தத் தேர்வுக்கு 2.50 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். அதில் தகுதியுடைய 2,24,711 பேருக்கு தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு வழங்கப்பட்டது.
தமிழகம் முழுவதும் 45 மையங்களில் நடைபெற்ற தேர்வை 1,96,161 பேர் எழுதினர். 28,550 பேர் தேர்வுக்கு வரவில்லை.
இந்த நிலையில், இரண்டாம் நிலைக் காவலர் பணியிடத்துக்கான தேர்வு முடிவுகள் https://www.tnusrb.tn.gov.in என்ற இணையத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
The results for the recruitment examination for Grade II police constable posts, held across Tamil Nadu last year, have been released.
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