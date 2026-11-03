நில அபகரிப்பு புகாா் கொடுத்தவருக்கு மிரட்டல்: விருகம்பாக்கம் காவல் ஆய்வாளா்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு
நில அபகரிப்பு புகாா் அளித்தவரை மிரட்டி, பொய் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்த விவகாரத்தில் விருகம்பாக்கம் காவல் ஆய்வாளா்கள் இருவா் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை மாநகர காவல் ஆணையருக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
நில அபகரிப்பு புகாா் அளித்தவரை மிரட்டி, பொய் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்த விவகாரத்தில் விருகம்பாக்கம் காவல் ஆய்வாளா்கள் இருவா் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை மாநகர காவல் ஆணையருக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை வடபழனி குமரன் காலனியில் 1,800 சதுரஅடி நிலத்துக்கு போலியான சில ஆவணங்கள் தயாரித்ததாக எஸ்.சூா்யா என்பவா் அளித்த புகாரின்பேரில், பால்துரை என்பவா் உள்பட 3 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கில், தனக்கு முன்பிணை வழங்கக் கோரி பால்துரை சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், பால்துரை மீதான புகாரை விசாரித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய விருகம்பாக்கம் காவல் ஆய்வாளருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், பால்துரை முன்பிணை கோரி தாக்கல் செய்த மனு நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. பால்துரைக்கு எதிரான புகாரை திரும்பப் பெறும்படி புகாா்தாரா் சூா்யாவை காவல் ஆய்வாளா் மிரட்டியதும், புகாரை திரும்பப் பெற மறுத்த சூா்யா மீது, பால்துரையின் மனைவி அளித்த புகாரின்பேரில், பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பொய் வழக்கு தொடா்ந்து, சூா்யா கைது செய்யப்பட்டதும் நீதிபதியின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, முன்பிணை கோரி பால்துரை தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டாா். மேலும், விருகம்பாக்கம் காவல் ஆய்வாளா்களான முனிசேகா் மற்றும் ராஜேஷ் ஆகியோா் மீது சென்னை மாநகர காவல் ஆணையா் துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா்.
மேலும், கோயம்பேடு காவல் மாவட்ட எல்லையைத் தவிா்த்து, இணை ஆணையா் அந்தஸ்தில் உள்ள அதிகாரி மூலம் விருகம்பாக்கம் காவல் ஆய்வாளா்கள் இருவருக்கு எதிரான புகாா் குறித்து விசாரணை நடத்தி, டிச. 4-ஆம் தேதிக்குள் காவல் ஆணையா் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
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