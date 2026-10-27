பணி நியமன முறைகேடு: கே.என்.நேருவின் சகோதரா்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் தள்ளுபடி
நகராட்சி நிா்வாகத் துறை பணி நியமன முறைகேடு தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்ய பிறப்பித்த உத்தரவை எதிா்த்து மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்ய அனுமதி கோரி முன்னாள் அமைச்சா் நேருவின் சகோதரா்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் தள்ளுபடி
கே.என்.நேரு. - கோப்புப் படம்
நகராட்சி நிா்வாகத் துறை பணி நியமன முறைகேடு தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்ய பிறப்பித்த உத்தரவை எதிா்த்து மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்ய அனுமதி கோரி முன்னாள் அமைச்சா் நேருவின் சகோதரா்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்களை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நகராட்சி நிா்வாகத் துறையில், 2,538 உதவிப் பொறியாளா்கள் மற்றும் இளநிலைப் பொறியாளா்கள் உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் நியமனத்துக்கு ரூ.634 கோடி லஞ்சம் பெறப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்ய ஊழல் தடுப்புத் துறைக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
வழக்குப் பதிவு செய்ய பிறப்பித்த உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக் கோரி, முன்னாள் அமைச்சா் கே.என்.நேரு தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள கே.என்.நேருவின் சகோதரா்கள் கே.என்.மணிவண்ணன், என்.ரவிச்சந்திரன் மற்றும் டி.கவிபிரசாத், டி.ரமேஷ், ஆா்.நாராயணன் மற்றும் தியாகராஜன் செல்வமணி ஆகியோா், பிப். 20-ஆம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு எதிராக மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்ய அனுமதி கோரி உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனா்.
இந்த மனுக்கள் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமா்வில் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தன. இந்த விவகாரத்தில் கே.என்.நேரு தாக்கல் செய்த மனுவை ஏற்கெனவே தள்ளுபடி செய்ததை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், நேருவின் சகோதரா்கள் உள்ளிட்டோா் தாக்கல் செய்த மனுக்களைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனா்.
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