வானிலை: நவ. 6-ல் 6 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி 6 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு...
கோப்புப் படம்
தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி 6 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
தமிழ்நாட்டில் நவ. 6 ஆம் தேதி சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
இதேபோன்று நவ. 7 ஆம் தேதி தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நவ. 8 ஆம் தேதி கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், நாகை, தஞ்சாவூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Weather Heavy rain warning for 6 districts on Nov. 6
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