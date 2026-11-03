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வானிலை: நவ. 6-ல் 6 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி 6 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு...

Weather alert

கோப்புப் படம்

Updated On :

தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி 6 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

தமிழ்நாட்டில் நவ. 6 ஆம் தேதி சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

இதேபோன்று நவ. 7 ஆம் தேதி தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

நவ. 8 ஆம் தேதி கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், நாகை, தஞ்சாவூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Weather Heavy rain warning for 6 districts on Nov. 6

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