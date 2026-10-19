பிற்பகல் 1 மணி வரை 10 மாவட்டங்களில் மழை!
தமிழ்நாட்டில் பிற்பகல் 1 மணி வரை 10 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு...
கோப்புப் படம்
தமிழ்நாட்டில் பிற்பகல் 1 மணி வரை 10 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:
தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 மணிநேரத்துக்கு (பிற்பகல் 1 மணி வரை ) மயிலாடுதுறை, நாகை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூ, தேனி, நீலகிரி, திருப்பூர் மற்றும் கோவை ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு ஆந்திர கடல் பகுதி நோக்கி நகர்ந்த காற்று சுழற்சி மீண்டும் வடதமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ளது.
இதன் காரணமாக, இன்று (அக். 19) வடக்கு / வடகிழக்கு காற்று வீசி அடுத்த 24-36 மணி நேரத்தில் கீழைக்காற்றாக மாறக்கூடும் என்றும், இதன் காரணமாக, இன்று பிற்பகலில் ஆங்காங்கே இடிமழை துவங்கி, மாலை / இரவு கடலோர மாவட்டங்களிலும், உள் மாவட்டங்களிலும் பரவலாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Weather alert Rain in 10 districts until 1 pm
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