சென்னை, புறநகருக்கு மழையிலிருந்து இடைவெளி!
சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் அடுத்த சில நாள்கள் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை....
மழை - பிரதிப் படம்
சென்னையில் அடுத்த சில நாள்கள் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை என்று தமிழ்நாடு எல்-நினோ நிபுணர் குழு உறுப்பினர் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் தீபாவளி நாளான நேற்று காலை முதலே விட்டு விட்டு கனமழை பெய்தது.
இந்த நிலையில், மழை நிலவரம் குறித்து பிரதீப் ஜான் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
“சென்னையில் அடுத்த சில நாள்களுக்கு மழை இடைவெளி இருக்கும். ஆங்காங்கே சில இடங்களில் மட்டும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கிழக்கு திசை காற்று அலையின் தாக்கத்தால் நல்ல மழை பதிவாகியுள்ளது. இதில் வட சென்னை மற்றும் மத்திய சென்னை பகுதிகளில் அதிக மழை பெய்துள்ளது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
09.11.2026 அன்று காலை 8.30 மணியுடன் முடிவடைந்த 24 மணி நேரத்தில், சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் பதிவான மழையளவு.
சென்னையில் அதிகபட்சமாக எம்.ஜி.ஆர். நகரில் 50.8 மி.மீ., பள்ளிக்கரணையில் 43.2 மி.மீ., முல்லை நகரில் 42.8 மி.மீ. மழையும், திருவள்ளூர் மனவூரில் 62.4 மி.மீ., செங்குன்றத்தில் 52.6 மி.மீ., ஆவடியில் 51 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.
இதேபோல், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ஸ்ரீபெரும்புதூரில் 39.6 மி.மீ. மழையும், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பொழிச்சலூரில் 26.0 மி.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
Summary
A break from the rain for Chennai and suburbans!
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