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சென்னையில் 30 நிமிடங்களில் 40 மி.மீ. பெய்த மழை! எங்கே தெரியுமா?

சென்னையில் 30 நிமிடங்களில் 40 மி.மீ. பெய்த மழை குறித்து...

rain

மழை - கோப்புப்படம்

Updated On :

அம்பத்தூர் மற்றும் அயப்பாக்கம் பகுதிகளில் 30 நிமிடங்களில் 40 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக, வானிலை நிலவரங்களை அவ்வபோது சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடும் தனியார் வானிலை ஆய்வாளரும் எல்-நினோ வல்லுநர் குழு உறுப்பினருமான பிரதீப் ஜான் தெரிவித்திருப்பதாவது:

”சென்னையின் மேற்குப் பகுதியின் பல இடங்களில் இன்று(அக். 15) பலத்த மழை பெய்தது. சென்னையில் உள்ள ஏரிகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

அம்பத்தூர் மற்றும் அயப்பாக்கம் பகுதிகளில் 30 நிமிடங்களில் 40 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது” என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தென்மேற்கு பருவமழை இன்று, (அக். 15) நாட்டின் அனைத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் முழுமையாக விலகியது. அதே நேரத்தில், வடகிழக்கு திசை காற்று தென்னிந்திய தீபகற்ப பகுதிகளில் வீசத் தொடங்கியுள்ளது.

இதன் காரணமாக, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால், கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம், ராயலசீமா, தெற்கு உள் கர்நாடகம், கேரளம், மாஹே ஆகிய பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ளது.

நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன முதல் மிக கன மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John has stated that 40 mm of rain fell in the Ambattur and Ayappakkam areas within 30 minutes.

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