The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதலில் முறைகேடு: எழுத்தாளர்கள் கூட்டறிக்கை!பட்டாசு சப்தத்தைவிட பட்டா கத்திகளின் சப்தமே அதிகம்! உதயநிதி ஸ்டாலின்புற்றுநோய் மருந்துகள்! குறைக்கப்பட்ட விலைப் பட்டியல் அமல்!தண்ணீர் கேட்டவர் மீது தாக்குதல்! பேரவைத் துணைத் தலைவர் ரவிசங்கருக்கு அதிமுக கண்டனம்!தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி அன்று 8 கொலைகள்!தேனியில் சாலையை மறித்து ரீல்ஸ் எடுத்தவர்களை கண்டித்த எஸ்.ஐ. படுகொலை!காற்று மாசு! சென்னையில் விமான சேவைகள் பாதிப்பு!இஸ்ரேலில் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் காடி ஐசென்கோட்!

பட்டாசு சப்தத்தைவிட பட்டா கத்திகளின் சப்தமே அதிகம்! உதயநிதி ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற கொலைச் சம்பவங்களுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்திருப்பது பற்றி...

Udhayanidhi Stalin

உதயநிதி ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்

Updated On :

பண்டிகை நாளில் பட்டாசு சப்தத்தைவிட பட்டா கத்திகளின் சப்தமே அதிகம் கேட்கும் அளவுக்கு கேடுகெட்ட ஆட்சியை நடத்திக் கொண்டிருப்பதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி நாளான நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் 9 கொலைகள் நடந்துள்ளன. இதில், 3 ரெளடிகள், 2 சிறுவர்கள், ஒரு இளம் பெண், ஒரு காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் அடங்குவர்.

அதிகபட்சமாக திருச்சியில் 3 பேரும், சிவகங்கையில் 2 பேரும், கடலூர், சென்னை, திருவள்ளூர், தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா ஒருவர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த கொலை சம்பவங்களுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதவிட்டிருப்பதாவது:

“இந்த சோப்ளாங்கி ஆட்சியில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் காவலர் உட்பட 9 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் - பண்டிகை நாளில் பட்டாசு சப்தத்தைவிட பட்டா கத்திகளின் சப்தமே அதிகம் கேட்கும் அளவுக்கு கேடுகெட்ட ஆட்சியை நடத்திக் கொண்டிருக்கும் முதல்வரை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.

முதல்வர் ஆய்வு செய்கிறேன் என்று சிறைக்குப் போனால் கைதிகள் தப்பிக்கிறார்கள் - காவல் நிலையங்களுக்குப் போனால் காவலர்கள் கொலையாகிறார்கள்.

இந்த மூடர் கூட்டத்தின் ஆட்சியில் மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை – அவர்களை காக்க வேண்டிய காவலர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை.

கோரிக்கையோடு சென்றவரை துணை சபாநாயகரே அடித்து விரட்டுவதும் பின் மிரட்டி விடியோ வெளியிட வைப்பதும் – தமிழ்நாடு இதுவரை பார்த்திடாத கேவலம்.

ஆய்வு செய்தேன் – ஆபிஸரை நியமித்தேன் என்றும் – தி.மு.க – தி.மு.க என்றும் - இன்னும் எத்தனை நாள் மக்களை ஏமாற்றுவார் இந்த அட்டக்கத்தி சி.எம்?

தமிழ்நாட்டு மக்கள் சிந்தும் கண்ணீருக்கும் – ரத்தத்துக்கும் இந்த சர்க்கஸ் ஆட்சியாளர்கள் பதில் சொல்லும் நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

The sound of machetes is louder than the sound of firecrackers! – Udhayanidhi Stalin

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரியாா் அறிவுலக ஊழல்! விசாரணைக்குத் தயாா்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

பெரியாா் அறிவுலக ஊழல்! விசாரணைக்குத் தயாா்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

இந்தக் கொடுமைக்குப் பெயர் தான் மாற்றமா? உதயநிதி கண்டனம்!

இந்தக் கொடுமைக்குப் பெயர் தான் மாற்றமா? உதயநிதி கண்டனம்!

ஒரு பக்கம் குழந்தைகள் மாயம்; மறுபக்கம் கைதிகள் தப்பியோட்டம்! உதயநிதி

ஒரு பக்கம் குழந்தைகள் மாயம்; மறுபக்கம் கைதிகள் தப்பியோட்டம்! உதயநிதி

கோமாளி அரசின் தோல்விகளை மறைக்க கைது நடவடிக்கை: உதயநிதி கண்டனம்

கோமாளி அரசின் தோல்விகளை மறைக்க கைது நடவடிக்கை: உதயநிதி கண்டனம்

விடியோக்கள்

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!