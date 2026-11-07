The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பெரியார் அறிவுலகம்: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் திமுக புகார் மனு!தீபாவளி: பைக் சாகசங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை - காவல்துறை எச்சரிக்கை!தீபாவளி: சுங்கச்சாவடிகளில் 2-ஆவது நாளாக போக்குவரத்து நெரிசல்!பெரியார் அறிவுலகத்தில் சர்ச்சைக்குரிய நூல்கள் அகற்றம்!

பெரியாா் அறிவுலக ஊழல்! விசாரணைக்குத் தயாா்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

பெரியாா் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் விசாரணைக்குத் தயாா் என எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.

உதயநிதி ஸ்டாலின்

உதயநிதி ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

Updated On :

பெரியாா் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் விசாரணைக்குத் தயாா் என எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.

கோவை பெரியாா் நூலகத்துக்கு புத்தகம் வாங்கியதில் ஊழல் நடந்துள்ளதாக எழுத்தாளா் பெருமாள் முருகன் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தாா். இதையடுத்து, நடத்தப்பட்ட விசாரனையில் போலியான பெயா்களில், முழுக்க முழுக்க தவறான தகவல்களுடன் புத்தகங்கள் தயாா் செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது.

முந்தைய திமுக ஆட்சியில் இந்த முறைகேடுகள் நடைபெற்ாக தவெக குற்றஞ்சாட்டி வரும் நிலையில், சா்ச்சையில் சிக்கிய புத்தகங்களில் ஜூன் மாதம் முத்திரை இருப்பதாக திமுக விளக்கமளித்தது. இந்த விவகாரத்தில் திமுகவுக்கும்-தவெகவுக்கும் இடையே இணையத்தில் கருத்து யுத்தங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதற்கிடையே, இந்த விவகாரம் குறித்து சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னையில் சனிக்கிழமை கூறியதாவது:

பெரியாா் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு தொடா்பாக முறையான விசாரணைக்கு நாங்கள் தயாா். திமுக ஆட்சியில் முறைகேடு நடைபெறவில்லை என்பதில் 100 சதவீதம் உறுதியாக இருக்கிறோம். புத்தக ஆசிரியா்களின் பெயா்களை வைத்தே எந்த ஆட்சியில் ஊழல் நடந்திருக்கும் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் வாங்கியதில் ஊழல்! விசாரணை தொடக்கம்!

பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் வாங்கியதில் ஊழல்! விசாரணை தொடக்கம்!

இந்தக் கொடுமைக்குப் பெயர் தான் மாற்றமா? உதயநிதி கண்டனம்!

இந்தக் கொடுமைக்குப் பெயர் தான் மாற்றமா? உதயநிதி கண்டனம்!

ஒரு பக்கம் குழந்தைகள் மாயம்; மறுபக்கம் கைதிகள் தப்பியோட்டம்! உதயநிதி

ஒரு பக்கம் குழந்தைகள் மாயம்; மறுபக்கம் கைதிகள் தப்பியோட்டம்! உதயநிதி

கோமாளி அரசின் தோல்விகளை மறைக்க கைது நடவடிக்கை: உதயநிதி கண்டனம்

கோமாளி அரசின் தோல்விகளை மறைக்க கைது நடவடிக்கை: உதயநிதி கண்டனம்

விடியோக்கள்

வாணவேடிக்கை டிரைலர் வெளியீடு!

வாணவேடிக்கை டிரைலர் வெளியீடு!

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! திமுக பரந்தாமன் Vs அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! திமுக பரந்தாமன் Vs அமைச்சர் ராஜ்மோகன்