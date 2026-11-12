தங்கம் விலை இன்று எவ்வளவு குறைந்தது..? இன்றைய நிலவரம் (நவ. 12)!
சென்னையில் தங்கம் விலை மூன்றாவது நாளாக எவ்வளவு குறைந்துள்ளது என்பது குறித்து...
தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து - கோப்புப்படம்
சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து, ரூ.1,02,520-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.45 குறைந்து, ரூ.13,210-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.360-க்கு குறைந்து, ரூ.1,05,680-க்கும், புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.195 குறைந்து ரூ.13,015-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,560 குறைந்து ரூ.1,04,120-க்கும் விற்பனையானது.
3-வது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை
இந்த நிலையில், தங்கத்தின் விலை மூன்றாவது நாளாக வியாழக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.200 குறைந்து ரூ.12,815-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,02,520-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை நிலவரம்
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.200-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
How much did the price of gold drop today..?
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