The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை: அமித் ஷாவிடம் அறிக்கை அளித்தார் தமிழக ஆளுநர் ஆர்லேகர்!கொளத்தூர் அரசுப் பள்ளி உணவுக் கூடத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!உதயநிதிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு!தவெக 6 மாத ஆட்சியில் 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், ரூ. 1.14 லட்சம் கோடி முதலீடுகள்தமிழக காவல்துறை அதிரடி: 3 நாள்களில் 1,049 ரௌடிகள் கைதுதென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவானது!8 நாள்களில் ரூ. 1,000 கோடி வசூலித்த ராமாயணா!

தமிழகம் முழுவதும் நூலகங்களில் இருந்து 70,674 போலி நூல்கள் அகற்றம்!

தமிழகம் முழுவதும் நூலகங்களில் இருந்து 70,674 போலி நூல்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக நூலகத் துறை அதிகாரிகள் தகவல்...

fake books removed in library

அகல் விளக்கு பதிப்பக போலி நூல்கள்... - கோப்புப் படம்

Updated On :

தமிழகம் முழுவதும் நூலகங்களில் இருந்து 70,674 போலி நூல்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக நூலகத் துறை அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடந்த திமுக ஆட்சியில் கட்டப்பட்டு சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய்யால் திறக்கப்பட்ட கோவை காந்திபுரம் பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலி நூலகள் இருப்பதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் வெளிக்கொண்டு வந்தார்.

இதையடுத்து இதுதொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இதனிடையே கோவை பெரியார் நூலகத்தில் அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் ஆகிய பதிப்பகத்தின் 1,000 -க்கும் மேற்பட்ட போலி நூல்கள் அகற்றப்பட்டன.

தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நூலககங்களிலும் போலி நூல்கள் கண்டறியப்பட்டு அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 70,674 போலி நூல்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக நூலகத் துறை தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தொடர்ந்து போலி புத்தகங்களைக் கண்டறியும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Summary

70,674 fake books removed from libraries in Tamilnadu

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாநிலம் முழுவதும் ரூ. 7 கோடி மதிப்பிலான 70,674 போலி நூல்கள் அகற்றம்

மாநிலம் முழுவதும் ரூ. 7 கோடி மதிப்பிலான 70,674 போலி நூல்கள் அகற்றம்

விராலிமலை, இலுப்பூா் நூலகங்களில் இருந்து 32 போலி புத்தகங்கள் அகற்றம்

விராலிமலை, இலுப்பூா் நூலகங்களில் இருந்து 32 போலி புத்தகங்கள் அகற்றம்

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நூலகங்களில் 2,401 நூல்களை திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நூலகங்களில் 2,401 நூல்களை திருப்பி அனுப்ப நடவடிக்கை

போலி நூல்கள் விவகாரம்: அரசின் உத்தரவுக்காகக் காத்திருக்கும் நூலகத் துறை

போலி நூல்கள் விவகாரம்: அரசின் உத்தரவுக்காகக் காத்திருக்கும் நூலகத் துறை

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!