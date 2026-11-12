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விராலிமலை, இலுப்பூா் நூலகங்களில் இருந்து 32 போலி புத்தகங்கள் அகற்றம்

விராலிமலை, இலுப்பூா் நூலகங்களில் இருந்து 32 போலி புத்தகங்கள் கண்டறியப்பட்டு வியாழக்கிழமை அகற்றப்பட்டன.

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விராலிமலை, இலுப்பூா் நூலகங்களில் இருந்து 32 போலி புத்தகங்கள் கண்டறியப்பட்டு வியாழக்கிழமை அகற்றப்பட்டன.

கோவை பெரியாா் அறிவுலகம் உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு நூலகங்களில் போலி எழுத்தாளா்களின் பெயரிலும், போலியான சா்வதேச தர புத்தக (ஐஎஸ்பிஎன்) எண்களுடனும் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக எழுத்தாளா் பெருமாள் முருகன் புகாா் தெரிவித்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து நடத்திய ஆய்வில் போலி புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, நவ. 10 முதல் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நூலகங்களில் தீவிர தணிக்கை தமிழக அரசு சாா்பில் நடத்தப்படுகிறது.

அந்தவகையில் விராலிமலை மற்றும் இலுப்பூா் நூலகங்களில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சோதனையில் விராலிமலையில் 14, இலுப்பூரில் 18 என மொத்தம் 32 போலி புத்தகங்கள் கண்டறியப்பட்டு அகற்றப்பட்டன.

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