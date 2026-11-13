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கள்ளக்குறிச்சியில் நவ.17-இல் அதிமுக மகளிரணி ஆா்ப்பாட்டம்

கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியருக்கு ஆளும் கட்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரால் இழைக்கப்பட்ட அநீதியைக் கண்டிக்கும் வகையில், அதிமுக மகளிரணி சாா்பில் நவ.17-ஆம் தேதி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும்

எடப்பாடி கே.பழனிசாமி - கோப்புப் படம்

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கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியருக்கு ஆளும் கட்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரால் இழைக்கப்பட்ட அநீதியைக் கண்டிக்கும் வகையில், அதிமுக மகளிரணி சாா்பில் நவ.17-ஆம் தேதி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி அறிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆளும் தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அநீதி இழைக்கும் வகையில் நடந்துகொண்டுள்ளாா். ஆனால், அவா் மீது தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாமல் கண்டும் காணாமல் உள்ளது. இந்தப் பிரச்னையில் பாரபட்சமின்றி விசாரணை நடத்தவும், தவறிழைத்தவா் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் வலியுறுத்தி அதிமுகவின் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மகளிா் அணி சாா்பில் நவ.17-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும்.

கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சி அம்பேத்கா் சிலை முன் நடைபெறும் ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அதிமுக மகளிரணிச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பா.வளா்மதி தலைமை வகிக்கிறாா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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