மோசமான நிா்வாகத்தால் குற்றச் செயல்கள் அதிகரிப்பு: எடப்பாடி கே.பழனிசாமி
தமிழகத்தில் மோசமான நிா்வாகத்தால் குற்றச் செயல்கள் தினமும் அதிகரித்துவருவதாக அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
எடப்பாடி கே.பழனிசாமி - கோப்புப் படம்
தமிழகத்தில் மோசமான நிா்வாகத்தால் குற்றச் செயல்கள் தினமும் அதிகரித்துவருவதாக அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி குற்றஞ்சாட்டினாா்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் தவெக அரசின் மோசமான நிா்வாகத்தால் கொலை, கொள்ளை மற்றும் பாலியல் ரீதியிலான பிரச்னை என குற்றச் சம்பவங்கள் நாள்தோறும் அதிகரித்து வருகிறது. நாட்டிலேயே மிக மோசமான ஆட்சி தமிழகத்தில் நடைபெற்றுவருகிறது என்ற நிலையே ஏற்பட்டுள்ளது. போதைப் பொருள்கள் விற்பனையும் அதிகரித்துள்ளன. தீபாவளிக்கு மக்கள் சொந்த ஊா்களுக்குச் சென்ற நிலையில், பல இடங்களில் திருட்டுச் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இதுகுறித்து எதிா்க்கட்சிகள் சுட்டிக்காட்டினாலும், அதை ஏற்று ஆளும் கட்சி சீா்படுத்த முன்வரவில்லை. ஆளும் கட்சியினா் மீது பல்வேறு புகாா்கள் எழுந்துள்ளன.
தமிழகத்தில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனை அதிகம் நடைபெறுகிறது. அதைத் தடுக்க நடவடிக்கை இல்லை. இடைத்தோ்தல் எப்போது வந்தாலும் அதை எதிா்கொள்வதற்கு அதிமுக தயாா் நிலையில் உள்ளது. வரும் இடைத்தோ்தல்களில் அதிமுகவே வெற்றி பெறும் என்றாா்.
நம்பிக்கை இல்லா தீா்மானமா..,?: ஈரோடு வில்லரசம்பட்டியில் செய்தியாளா்களிடம் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி கூறியதாவது: தவெக அரசு மீது நம்பிக்கை இல்லா தீா்மானம் கொண்டுவர எதிா்க்கட்சிகளுக்கு எண்ணமில்லை என அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளாா். எதை பொதுவெளியில் பேச வேண்டும் என்று உள்ளது. அவா் அவருடைய கருத்தை சொல்லியுள்ளாா். அப்படியொரு சூழல் வரும்போது அனைத்து ஊடகத்தினரையும் அழைத்துச் சொல்வோம் என்றாா் அவா்.
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