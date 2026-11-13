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4 -வது நாளாகக் குறைந்த தங்கம் விலை! இன்று எவ்வளவு? (நவ. 13)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

gold and silver prices

தங்கம் விலை - கோப்புப்படம்

Updated On :

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 960 குறைந்து விற்பனையாகிறது.

தங்கத்தின் விலை இந்த வாரத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 360, புதன்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 1,560, வியாழக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 குறைந்த நிலையில் 4 ஆவது நாளாக இன்றும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

இன்று (நவ. 13, வியாழக்கிழமை) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 120 குறைந்து ரூ. 12,695 -க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 960 குறைந்து ரூ. 1,01,560 -க்கும் விற்பனையாகிறது.

தங்கத்தின் விலை கடந்த 4 நாள்களில் ரூ. 4,480 குறைந்துள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை குறைந்து வருவதே இதற்கு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 195 -க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 1.95 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Gold and silver rate today in chennai, Tamilnadu

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