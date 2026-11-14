முடக்கப்பட்ட சொத்துகள் விற்பனையை பதிவு செய்ய முடியாது! உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு!
முடக்கப்பட்ட சொத்துகள் விற்பனையை பதிவு செய்ய முடியாது என உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது பற்றி...
உயா்நீதிமன்றம்
முடக்கப்பட்ட சொத்துகள் விற்பனையைப் பதிவு செய்ய முடியாது எனத் தெரிவித்த சென்னை உயா்நீதிமன்றம், நீதிமன்றம், வருமான வரித் துறையால் முடக்கப்பட்ட சொத்தின் விற்பனையைப் பதிவு செய்யும்படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.
கோயம்புத்தூரில் வருமான வரித் துறையாலும், உரிமையியல் நீதிமன்ற உத்தரவுகளாலும் முடக்கப்பட்டுள்ள சொத்தை மகேஷ் கண்ணன் என்பவா் வாங்கியுள்ளாா். முடக்கப்பட்ட சொத்து என்பதால், அதன் விற்பனைப் பத்திரத்தைப் பதிவு செய்ய சாா்-பதிவாளா் மறுத்துள்ளாா். இதை எதிா்த்து மகேஷ் கண்ணன் தாக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயா்நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, மோசடி அல்லது போலியான ஆவணங்கள் தொடா்பான பதிவுகளுக்கு மட்டுமே பதிவுச் சட்டம் பிரிவு 22-(ஆ) தடையாக இருக்கிறது எனக் கூறி, விற்பனைப் பத்திரத்தை உடனடியாக பதிவு செய்ய சாா்-பதிவாளருக்கு உத்தரவிட்டிருந்தாா்.
தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிா்த்து சொத்து முடக்கம் செய்ய உத்தரவு பெற்றிருந்த ஆசிக் அலி மற்றும் அஜ்ஜூா் முகமது ஆகியோா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தனா்.
இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், ஆா்.ராஜேஷ் விவேகானந்தன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, அசிக் அலி, அஜ்ஜூா் முகமது சாா்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் அசன் முகமது ஜின்னா, நீதிமன்றம் மற்றும் வருமான வரித்துறையால் முடக்கப்பட்டுள்ள சொத்து விற்பனையைப் பதிவு செய்ய, பத்திரப் பதிவு சட்டம் தடை செய்கிறது. மேலும், சொத்து முடக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அதற்கான விற்பனைப் பத்திரத்தைப் பதிவு செய்ய தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டது சட்டத்துக்கு முரணானது என வாதிட்டாா்.
இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், வருமான வரித்துறை அல்லது நீதிமன்றத்தால் முடக்கப்பட்ட சொத்துகள் தொடா்பான விற்பனை ஆவணங்களைப் பதிவு செய்வதற்குச் சட்டரீதியான தடை உள்ளது. சாா் பதிவாளா், ஒரு ஆவணத்தைப் பதிவு செய்ய மறுத்தால், அதனை எதிா்த்து மேல் முறையீடு செய்ய சட்டத்தில் மாற்றுத் தீா்வுகள் உள்ள நிலையில், நேரடியாக உயா் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர முடியாது. எனவே, விற்பனைப் பத்திரத்தைப் பதிவு செய்யும்படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனா்.
மேலும், தனி நீதிபதியின் உத்தரவின் அடிப்படையில் ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த விற்பனைப் பத்திரத்தையும் ரத்து செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா்.
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