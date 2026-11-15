The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு: சி. விஜயபாஸ்கருக்கு அமலாக்கத்துறை மீண்டும் சம்மன்நாட்டைக் கட்டமைப்பதில் பழங்குடியின சமூகம் ஈடு இணையற்ற பங்களிப்பு: பிரதமர் மோடிகாற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்ற புயல் சின்னம்!இந்தியா - நியூசி. கடைசி ஒருநாள்: சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்த ரோஹித், கோலி!கந்த சஷ்டி விழா: காலை முதலே முருகன் கோயில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்!நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5வது ஒருநாள்: இந்திய அணி பேட்டிங்!முதல்வா் விஜய் நாளை தில்லி பயணம்! பிரதமா் மோடி, சோனியாவை சந்திக்கிறாா்!இந்தியாவில் எஸ்சிஓ கூட்டம்: பாகிஸ்தான் பங்கேற்பதாக அறிவிப்பு! நேபாளம் - அயோத்தி இடையே புதிய வாராந்திர ரயில் சேவை! ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல்!சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தின் அனைத்து வாயில்களும் இன்றிரவு 8 மணி வரை மூடப்படும்! தமிழகம் முழுவதும் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்! அரசுக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு!டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு: தொழிலதிபா் ரத்தீஷுக்கு ‘ரெட் காா்னா்’ நோட்டீஸ்!லஞ்ச பணம் பறிமுதல் விவகாரம்: உள்ளாட்சித் துறை அதிகாரிகள் 23 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

7 மாவட்டங்களில் பிற்பகல் 1 மணிவரை மழைக்கு வாய்ப்பு!

7 மாவட்டங்களில் பிற்பகல் ஒருமணி வரை மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு தெரிவித்திருப்பது பற்றி...

Chance of rain in 7 districts until 1 PM!

மழை - Dinamani

Updated On :

தமிழ்நாட்டில் கடலூர் உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் பிற்பகல் ஒருமணி வரை மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், விழுப்புரம் மாவட்டங்களின் சில இடங்களிலும், காரைக்கால் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களிலும் மழை பெய்யலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் மேலும் தெரிவித்திருப்பதாவது, தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவி வந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி, வலுப்பெற்று காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக உருவெடுத்துள்ளது.

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்பின்படி, இன்று (நவம்பர் 15) காலை 5.30 மணி நிலவரப்படி, இந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் 9.0° வடக்கு அட்சரேகை மற்றும் 86.9° கிழக்கு தீர்க்கரேகையில் மையம் கொண்டுள்ளது.

இது அந்தமான் தீவுகளின் போர்ட் பிளேர் பகுதியில் இருந்து சுமார் 700 கி.மீ. மேற்கு-தென்மேற்கிலும், சென்னையில் இருந்து சுமார் 860 கி.மீ. கிழக்கு-தென்கிழக்கிலும், விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து 1,040 கி.மீ. தெற்கு-தென்கிழக்கிலும், ஒடிசாவின் கோபால்பூரில் இருந்து 1,160 கி.மீ. தெற்கு-தென்கிழக்கிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.

புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்பு!

இந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் தொடர்ந்து வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 16ஆம் தேதி தெற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.

தொடர்ந்து நவம்பர் 17ஆம் தேதி மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் தீவிரப் புயலாக வலுப்பெற அதிக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் அடுத்தடுத்த நாட்களில் வங்கக்கடல் பகுதியில் வானிலை மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்புகளை பொதுமக்கள் தொடர்ந்து கவனிக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The Chennai Meteorological Centre has announced that there is a chance of rain until 1 PM in 7 districts of Tamil Nadu, including Cuddalore.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வானிலை! சென்னை, 10 மாவட்டங்களில் பகல் 1 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு!

வானிலை! சென்னை, 10 மாவட்டங்களில் பகல் 1 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு!

சென்னை, 18 மாவட்டங்களில் இரவு 7 மணிவரை மழைக்கு வாய்ப்பு!

சென்னை, 18 மாவட்டங்களில் இரவு 7 மணிவரை மழைக்கு வாய்ப்பு!

வானிலை: இரவு 7 மணி வரை சென்னை, 17 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு! (அக். 22)

வானிலை: இரவு 7 மணி வரை சென்னை, 17 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு! (அக். 22)

பிற்பகல் 1 மணி வரை 10 மாவட்டங்களில் மழை!

பிற்பகல் 1 மணி வரை 10 மாவட்டங்களில் மழை!

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்