செல்வப்பெருந்தகை எந்த கட்சியில் இருக்கிறார் எனத் தெரியவில்லை: அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன்
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவா் செல்வப்பெருந்தகையின் நிலைப்பாடு என்னவென்று தெரியவில்லை என அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் கூறியிருப்பது குறித்து...
உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் - கோப்புப் படம்
சென்னை: தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவா் செல்வப்பெருந்தகையின் நிலைப்பாடு என்னவென்று தெரியவில்லை. அவா் எந்த கட்சியில் இருக்கிறார் என தெரியவில்லை என்று உயர்கல்வித் துறை கட்சியைச் சோ்ந்த அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் தெரிவித்தாா்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவா் சோனியா காந்தி எழுதிய புத்தகம் உலகளவில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. இந்திய அரசியல் கட்சித் தலைவா்கள் அந்தப் புத்தகத்தை படிப்பதில் ஆா்வமாக உள்ளனா். காங்கிரஸ் ஆளுகிற மாநிலங்களின் முதல்வா்கள், கூட்டணிக் கட்சி முதல்வா்கள் கலந்துகொள்ளும் கூட்டம் தில்லியில் திங்கள்கிழமை நடைபெறவுள்ளது. அந்தக் கூட்டத்தில் தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் கலந்துகொள்வாா் என எதிா்பாா்க்கிறோம்.
தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவா் செல்வப்பெருந்தகை தமிழகத்தின் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை என்று எந்தக் கட்சி சாா்பில் பேசுகிறாா் எனத் தெரியவில்லை. இப்போது அவா் எந்தக் கட்சியில் இருக்கிறார் என்றும் தெரியவில்லை. அவா் அடுத்து எந்தக் கட்சிக்கு செல்லப் போகிறாா் என்றும் தெரியவில்லை. முதலில் அவா் எந்தக் கட்சிக்குப் போகப் போகிறாா் என்பதைத் தெளிவுப்படுத்தட்டும். அதன் பிறகு அவருக்கு பதிலளிக்கிறேன் என்றாா்.
கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்யும் தவெக தலைமையிலான கூட்டணி அரசில் சட்டம்-ஒழுங்கு சரியில்லை. திரைப்படங்களில் பேசிய வசனங்களை நிஜ வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த முடியாது என்பதற்கு இந்த ஆறு மாத ஆட்சியே சாட்சி என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறியிருந்தாா். அவருக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் அமைச்சா் பெ.விஸ்வநாதன் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
It is unclear which party Selvaperunthagai belongs to: Minister P. Viswanathan
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