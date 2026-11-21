தவெக ஆட்சியில் ரூ.1.14 லட்சம் கோடி முதலீடு; 1.32 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு!
195 நாள்களில் ரூ.1.14 லட்சம் கோடி முதலீடு; 1.32 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு....
தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற 195 நாள்களில், ரூ.1,14,811.91 கோடிக்கு முதலீடுகள் ஈா்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 1,32,771 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக தொழில் துறை தெரிவித்துள்ளது.
தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு வெற்றி முதலீட்டாளா்கள் மாநாட்டை தமிழக அரசு நடத்தியது. இதையடுத்து, லண்டன் சென்ற முதல்வா் விஜய் முதலீடுகளை ஈா்த்தாா்.
இந்நிலையில், வரும் 25-ஆம் தேதி 2-ஆவது வெற்றி முதலீட்டாளா்கள் மாநாடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, தற்போது வரை ஈா்க்கப்பட்டுள்ள தொழில் முதலீடுகள் குறித்து தொழில் துறை வெளியிட்டுள்ள விவரம்: தமிழகத்தில் வாகன உற்பத்தித் துறையில் ரூ.17,073 கோடி, மின்னணுவியல் துறையில் ரூ.16,832 கோடி, ஜவுளித் துறையில் ரூ.7,871 கோடி எனப் பல்வேறு துறைகளில் முதலீடுகள் ஈா்க்கப்பட்டுள்ளன. 17 நாடுகளைச் சோ்ந்த வெளிநாட்டு முதலீட்டாளா்களுடன் 35 புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. உலகளாவிய திறன் மையங்கள் வாயிலாக 5,870 பேருக்கு உயா் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
மொத்தம் 112 முதலீட்டுத் திட்டங்களில், 83 திட்டங்களுக்கு நிலங்கள் உறுதி செய்யப்பட்ட அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிலையை எட்டியுள்ளன. 23 திட்டங்கள் அடிக்கல் நாட்டும் நிலையை எட்டியுள்ளன அல்லது அதைக் கடந்துள்ளன. இதன்மூலம், ஒட்டுமொத்த திட்டச் செயலாக்க முன்னேற்றம் 74.11 சதவீதமாக உள்ளது.
தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கான அனுமதிகளை விரைவாக வழங்கும் வகையில் 21 வேலை நாள்களுக்குள் அனுமதி வழங்கும் புதிய நடைமுறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக, தமிழ்நாடு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 11 துறைகளில் 25-க்கும் மேற்பட்ட தொழில்களுக்கு, எளிதாக்கச் சீா்திருத்தங்கள் மற்றும் முதலீட்டு திட்டங்களை விரைவுபடுத்த ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 195 நாள்களில் 23 துறைகளில் 112 புதிய புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் ரூ.1,14,811.91 கோடி முதலீடுகளை ஈா்த்து புதிய உச்சம் தொட்டுள்ளதுடன், 1,32,771 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய முதலீடுகள்...
வாகன உற்பத்தித் துறை - ரூ.17,073 கோடி
மின்னணுவியல் துறை - ரூ.16,832 கோடி
ஜவுளித் துறை - ரூ.7,871 கோடி
Summary
Rs 1.14 lakh crore investment in 195 days; job opportunities for 1.32 lakh people! Tamil Nadu government announcement
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