புழல் சிறையில் அன்பில் மகேஸை சந்தித்த கனிமொழி எம்.பி.!
புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் - திமுக எம்.பி. கனிமொழி சந்திப்பு குறித்து...
புழல் சிறை வளாகத்தில் கனிமொழி எம்.பி.
புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை திமுக எம்.பி. கனிமொழி திங்கள்கிழமை சந்தித்தார்.
அப்போது, ஜாமின் உள்ளிட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அவர் ஆலோசனை நடத்தியதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது. ஏற்கெனவே அன்பில் மகேஸை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி சந்தித்த நிலையில், தற்போது கனிமொழியும் சந்தித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுகுறித்து கனிமொழி தனது எக்ஸ் தளத்தில், இன்று சென்னை புழல் சிறையில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை நேரில் சந்தித்து, அவரது உடல்நலம் குறித்து விசாரித்தேன். அவர் விரைவில் விடுதலை பெற்று, மீண்டும் மக்கள் பணிக்குத் திரும்ப விழைகிறேன். இதுபோன்ற எத்தகைய அடக்குமுறைகளுக்கும் கழகம் ஒருபோதும் அடிபணியாது! எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் அனுமதிகள் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, ரூ.400 கோடிக்கு மேல் லஞ்சம் பெற்றதாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், பி.டி.அரசகுமார், முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்துகுமார், கார் ஓட்டுநர் சரவணன் உள்ளிட்டோர் மீது மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள அன்பில் மகேஸ், புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். ஜாமின் கோரி அவரது தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை சிறப்பு நீதிமன்றம் நவ. 10-ஆம் தேதி தள்ளுபடி செய்தது. இதையடுத்து, அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஜாமின் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனு மீதான விசாரணை நவ. 24-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்றக் காவலை டிச. 2-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
Summary
DMK MP Kanimozhi met former minister Anbil Mahesh, who is lodged in Puzhal Prison, on Monday.
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